Contas do Benfica são “reflexo do paradigma do futebol português”. Economista Pedro Brinca pede análise sobre o futuro

Resultado negativo de 31,4 milhões de euros, descida nos capitais próprios e aumento do passivo. A SAD do Benfica apresentou contas no vermelho relativas ao exercício financeiro da época passada.

Para o economista Pedro Brinca, ligado ao movimento “Servir o Benfica”, os resultados apresentados refletem “o paradigma do futebol português, principalmente dos três grandes”.

“Têm resultados operacionais tipicamente deficitários, que são compensados por receitas extraordinárias, com um saldo positivo entre as vendas e as compras dos jogadores. Tem sido assim e, tendo o Campeonato da Europa adiado a janela de transferências para depois do exercício que terminou em junho de 2024, este prejuízo reflete essencialmente esse fenómeno”, diz, em declarações a Bola Branca.