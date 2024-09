Oficial. Bruno Lage é o treinador do Benfica

"Não tenho a menor dúvida de que será o treinador indicado para este momento. Que tenhas o maior sucesso e que no final do ano possamos retratar esta foto. Quando nos encontramos ali fora parecia que era um dia normal, tendo em conta todos os anos que já aqui estiveste. Bem-vindo de volta, bem-vindo à tua casa ", disse Rui Costa.

O presidente do Benfica acredita que o novo treinador e a equipa vão contar com todo o apoio dos adeptos para dar a volta a um arranque do campeonato abaixo das expetativas.

"É com grande orgulho que apresento Bruno Lage. Uma escolha fácil e rápida da nossa parte. Tem o perfil necessário para dirigir a equipa neste momento. Mais do que os anos que representou esta casa, é um treinador de sucesso , que já conquistou títulos no Benfica, numa época mais difícil do que esta", declarou Rui Costa.

Agora é oficial. Bruno Lage é o novo treinador do Benfica para as próximas duas épocas. A apresentação, que decorreu no Seixal, começou com uma declaração do presidente encarnado, Rui Costa.

Na apresentação marcada pela emoção e por algumas lágrimas, Bruno Lage, o novo técnico das águias, começou por dizer: "Venho com toda a dedicação. Ninguém nesta sala sabe aquilo que vou partilhar convosco. Quis o destino que assim fosse, e que no meu primeiro dia, amanhã, vou fazer 20 anos desde o primeiro dia em que aqui entrei para treinar os meninos com apenas 10 anos".

Bruno Lage diz que agora tem "cabelos brancos", mas o amor ao Benfica continua forte e desvalorizou a distância pontual de cinco pontos para o líder Sporting

"A conversa com o presidente foi muito clara e objetiva. Temos de olhar para o trabalho que temos pela frente nos próximos 9 meses. Está mais do que evidente aqueles que são os nossos objetivos. O passado recente tem-nos dito que a diferença pontual que temos para o primeiro lugar não é significativa. Temos de recuperar. Segundo ponto, não penso muito no passado e não olho para trás. Hoje, o Bruno Lage é diferente. Hoje chego já com cabelos brancos, que me ajudam a ver as coisas à distância de forma diferente. As ações ficam, temos de olhar para elas, aprender e fazer um caminho de sucesso", referiu.



"Sinto-me em casa, estou em casa. Da mesma forma que iniciei, não tenham dúvidas nenhumas que vou dar tudo, do meu profissionalismo e trabalho diário, para colocar a equipa a jogar."



Questionado sobre que tipo de futebol quer para a sua equipa na Luz, Lage respondeu: "Quero o futebol que os adeptos gostam de ver e que os adeptos viram durante vários anos: um futebol atrativo, positivo e bem alavancado. O meu primeiro jogo foi muito isso. A paixão que se viveu, a envolvência que se viveu e aquilo que os adeptos deram aos jogadores. Estávamos a perder o jogo e foi essa união entre adeptos e jogadores que se deu a reconquista. Queremos um futebol ofensivo e voltar a conquistar os nossos adeptos."

E que mensagem deixa aos adeptos encarnados? "O meu primeiro passo vai ser tirar o maior partido de toda a gente, desde a estrutura à qualidade que existe no nosso plantel. Mensagem? Há pouco tempo tive a oportunidade de falar com colegas vossos sobre a minha passagem pelo Benfica. Quis o destino que no dia de hoje, na situação que o Benfica vive, eu regressar a esta casa. Tenho um orgulho enorme em trazer o sentimento de ser Benfica. É quase como um sistema nervoso que nos percorre por todo o corpo e sentimos por todo o corpo. Independentemente do momento, é pelo Benfica que temos de nos unir para voltarmos a fazer um trabalho que será diário e de sacrifício, mas acredito que, com a união de todos, que podemos chegar ao fim com sucesso."

Já sobre a equipa, não tem dúvidas: "Ter sempre dois atletas por posição e equilibrado do ponto de vista que me permitisse jogar de várias formas diferentes: competitivo internamente e fora. Quando olho para este plantel, vejo-o desta forma. Curto, com o qual posso trabalhar, competitivo internamente e que também me permita ter soluções para de três em três dias. Fez-se um excelente trabalho na construção do plantel."

Entretanto, o Benfica confirma que o contrato assinado com Bruno Lage é de duas épocas.

O primeiro treino com os jogadores do Benfica que não estiverem nas seleções ou lesionados está marcado para esta sexta-feira.

Bruno Lage está, assim, de regresso à Luz depois de quatro anos ausente, em que passou por Wolverhampton e Botafogo.

Na primeira passagem, vindo da formação, Lage conquistou um campeonato nacional de águia ao peito, na temporada 2018/19.

Roger Schmidt foi demitido no sábado após o empate contra o Moreirense, na quarta jornada da I Liga. O Benfica está a cinco pontos do Sporting, líder do campeonato.