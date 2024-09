Benfica. Bruno Lage apresentado às 18h30

O novo treinador do Benfica, Bruno Lage, vai ser apresentado, no Seixal, às 18h30.

Bruno Lage está, assim, de regresso à Luz depois de quatro anos ausente, em que passou por Wolverhampton e Botafogo.

Na primeira passagem, vindo da formação, Lage conquistou um campeonato nacional de águia ao peito, na temporada 2018/19.

Roger Schmidt foi demitido no sábado após o empate contra o Moreirense, na quarta jornada da I Liga. O Benfica está a cinco pontos do Sporting, líder do campeonato.