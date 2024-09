Bruno Lage a caminho do Benfica

O treinador Bruno Lage é a escolha de Rui Costa para o comando técnico do Benfica. A informação está a ser avançada pelo Record, mas ainda não foi oficializada pelos encarnados.

Bruno Lage está, assim, de regresso à Luz depois de quatro anos ausente, em que passou por Wolves e Botafogo.

Na primeira passagem, Lage conquistou um campeonato nacional de águia ao peito.

Roger Schmidt foi demitido no sábado após o empate contra o Moreirense, na quarta jornada da I Liga. O Benfica está a cinco pontos do Sporting, líder do campeonato.

