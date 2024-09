João Mário: "No tempo certo falarei com os adeptos do Benfica"

João Mário garante que explicará a saída do Benfica para o Besiktas aos adeptos encarnados "no tempo certo".

À partida para a Turquia, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, esta terça-feira, o médio ex-internacional português, de 31 anos, foi questionado sobre a mudança, mas não se alongou nas palavras.

"No tempo certo falarei com os adeptos do Benfica", assegurou.

Benfica e Besiktas têm acordo fechado para a transferência de João Mário para o clube turco, conforme a Renascença noticiou na segunda-feira noticiou na segunda-feira. Os encarnados recebem cerca de cinco milhões de euros e o médio tem à sua espera um contrato de duas a três temporadas.