Benfica oficializa contratação sobre a buzina de Aktürkoglu

O Benfica oficializou a contratação do extremo internacional turco Kerem Aktürkoglu ao Galatasaray, da Turquia, esta segunda-feira.

No X, o "Gala" detalha que o Benfica (que ainda não comunicou o negócio à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) aceitou pagar 12 milhões de euros fixos pelo avançado, de 25 anos. O clube turco fica, ainda, com direito a 10% da mais-valia de uma futura transferência.

Aktürkoglu assinou, ainda no Aeroporto Humberto Delgado - de modo a permitir o processamento da transferência dentro do prazo -, um contrato válido para as próximas cinto temporadas, ou seja, até 2029.

Akturkoglu, que representou a Turquia frente a Portugal, no Euro 2024, registou 15 golos e oito assistências em 54 jogos na última época. Esta temporada, já leva dois golos e três assistências em seis partidas.



Em entrevista a Bola Branca, que confirmou a notícia do interesse do Benfica em Aktürkoglu em tempo oportuno, o comentador Francisco Sousa descreve o turco como um extremo que gosta de jogar mais à esquerda, irreverente, rápido e espontâneo. "Uma espécie de David Neres", que parte da esquerda e procura o corredor central, refere.

[Notícia atualizada às 10h35 do dia 3 de setembro de 2024 com os detalhes da transferência, providenciados pelo Galatasaray]