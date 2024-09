Benfica convoca Assembleia Geral Extraordinária para 21 de setembro

O Benfica convocou esta terça-feira uma Assembleia Geral Extraordinária para o próximo dia 21 de setembro, um sábado, a partir das 9h30, para a revisão dos estatutos do clube.

Em comunicado, o clube indica que a ordem de trabalhos inclui a "discussão e votação na generalidade da proposta global de revisão de estatutos" apresentada pela direção, com a discussão e votação das propostas admitidas na especialidade e a votação dos mesmos.

A assembleia acontece numa altura de contestação para Rui Costa na direção do Benfica, com o clube a ter perdido cinco pontos no campeonato em quatro jornadas e o despedimento do treinador Roger Schmidt durante o fim de semana, ainda sem substituto.