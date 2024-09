"Aktürkoglu dá várias soluções e pode empolgar os adeptos"

"Kerem Aktürkoglu dá várias soluções ao ataque do Benfica". Quem o assegura é João Salgado, que quando trabalhou nos turcos do Antalyaspor com Nuri Sahin e João Tralhão foi o responsável pela observação de jogadores adversários. Como foi o caso do último reforço de Verão das águias.

O extremo internacional turco, inscrito segunda-feira quase em cima do fecho da janela transferências, é apontado como um jogador de "enorme qualidade". E Salgado concorda. Ao ponto de vê-lo a ganhar rapidamente a titularidade no conjunto da Luz.

"É um jogador de alta intensidade, que dá várias soluções ao ataque e vai entrar “de caras” na equipa titular do Benfica. Embora tudo dependa, igualmente, dos contextos", ressalva o técnico que não seguiu com o treinador turco e o compatriota para o Dortmund.

De acordo ainda com João Salgado, nestas declarações a Bola Branca, os benfiquistas vão gostar de Aktürkoglu.

"É um jogador que pode empolgar os adeptos", apesar se ser também diferente de alguns dos atletas que os encarnados conheceram naquela zona do terreno. Ou seja, David Neres, entretanto vendido para o Nápoles

"É diferente de Neres, por ser mais móvel", finaliza.