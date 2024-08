Rui Costa. Manter Schmidt foi um erro, mas época do Benfica "não está perdida"

"Pelos resultados obtidos e pelas exibições não obtidas, considerámos que era o momento de trocar de treinador". Assim explica o presidente do Benfica o despedimento de Roger Schmidt. Rui Costa admite que foi um erro manter o alemão, mas a época dos encarnados "não está perdida".

Em conferência de imprensa, este sábado, no Seixal, o presidente encarnado disse que a intenção inicial era dar estabilidade à equipa, mantendo o alemão, apesar da falta de títulos da temporada passada, mas que o plano saiu frustrado com o mau arranque de campeonato.

"Ambicionámos e defendemos começar esta época com estabilidade, mas ao fim de quatro jornadas, e pelos resultados obtidos e pelas exibições não obtidas, considerámos que era o momento de trocar de treinador por isso já não é treinador do Benfica", afirma.

Rui Costa também explica a opção pela continuidade do projeto com Schmidt e o que mudou entre maio, quando garantiu que o técnico ficaria na Luz, e agora: "O que mudou foi que acreditávamos que era o melhor para o Benfica dar este voto de confiança, acreditávamos que era mais fácil refazer o primeiro ano de Roger Schmidt do que o segundo. Estas quatro primeiras jornadas provaram o contrário."

"Não penso em eleições"

O presidente do Benfica muda de treinador à quarta jornada do campeonato, mas garante que não está a pensar nas eleições previstas para 2025. Só quer resolver um "problema". "Não penso em eleições, não estou aqui para pensar em eleições, estou aqui para pensar no Benfica", declarou.