Roger Schmidt despedido do Benfica

O Benfica está a negociar o despedimento imediato de Roger Schmidt.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o clube informa que "iniciou negociações" com o treinador alemão "para a cessação do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos".



Trata-se do ponto final numa ligação de pouco mais de duas temporadas. Se a primeira correu bem, com a conquista do campeonato - e renovação, ainda antes do final da época, até 2026 -, na segunda Roger Schmidt foi alvo de forte contestação dos adeptos, depois de ter perdido todos os troféus em disputa. Ainda assim, o presidente do Benfica, Rui Costa, manteve a confiança no técnico alemão para esta época.

Porém, a temporada começou como a anterior terminara: mal. Em quatro jogos, os encarnados só venceram dois, perderam o primeiro e empataram o mais recente. A gota de água deu-se em Moreira de Cónegos, com um empate salvo aos 97 minutos, com um golo de penálti.

O Benfica encontra-se, ao fim de quatro jornadas, no sexto lugar do campeonato, com sete pontos, e ainda pode cair para sétimo.