Roger Schmidt: "Não entendo por que temos tantos problemas para marcar"

Roger Schmidt não entende as dificuldades do Benfica para marcar golos. Assim reage o treinador alemão, após o empate em casa do Moreirense, por 1-1, no encontro inaugural da quarta jornada do campeonato.

"Não entendo por que é que temos tantos problemas para marcar", desabafa Schmidt, em declarações à Sport TV.

O Benfica deixa dois pontos em Moreira de Cónegos e continua com sete, em jornada de clássico - e pode cair para o oitavo lugar. No sábado, os encarnados poderão ver Sporting ou FC Porto distanciar-se mais ainda, na frente do campeonato (ambos lideram com nove pontos).

Reação ao jogo: "Estamos desapontados. Dominámos o jogo, estivemos bem. Na segunda parte, pusemo-los sob pressão e criámos boas oportunidades para marcar o primeiro golo, que teria sido muito importante. Não entendo por que é que temos tantos problemas para marcar. Temos muitas oportunidades, mas falhamos no último momento. E se não marcas, pode acontecer o que aconteceu hoje, há um desvio e ficas a perder. Salvámos o ponto, mas estamos dececionados com o resultado."

Faltou inaugurar o marcador: "Tivemos muito boas oportunidades e, a defender, como equipa, estivemos muito bem. Jogar aqui é sempre difícil. Não conseguimos levar o jogo a nosso favor porque não marcámos. É sempre favorável marcar o primeiro golo."

Energia para dar a volta perante a contestação dos adeptos: "Claro que tenho a energia. E temos a qualidade. É sempre assim, já estou aqui há dois anos e é sempre a mesma situação quando perdemos ou empatamos. Já estamos habituados."

Mau resultado antes da pausa para as seleções: "Era importante ganhar antes da pausa para seleções, mas hoje não correu bem. Temos de trabalhar muito para dar a volta a estes resultados."