Benfica vende Morato ao Nottingham Forest

O Benfica anunciou, esta sexta-feira, a venda de Morato ao Nottingham Forest.

O defesa-central brasileiro, de 23 anos, assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas, ou seja, até 2029, segundo comunicou o clube inglês, treinado pelo português Nuno Espírito Santo.

Embora nenhum dos clubes tenha revelado os valores da transferência, a imprensa inglesa avança que o Forest terá pagado 17,8 milhões de euros por Morato. Isto por um jogador pelo qual o Benfica recusou 25 milhões do Fulham no verão de 2023, de acordo com a imprensa desportiva.

Contratado ao São Paulo em 2019, por 7,6 milhões de euros, Morato ingressou nos sub-19 do Benfica e subiu, escalão a escalão, até à equipa principal, em que ganhou um lugar em 2021/22. Fez 35 jogos na temporada passada, no entanto, nunca conseguiu afirmar-se em pleno e, agora, ruma a Inglaterra.

Feitas as contas, e sem contar com eventuais custos de intermediação, o central brasileiro terá dado um lucro de 10,2 milhões de euros ao Benfica.