Roger Schmidt: "João Mário quer sair do Benfica"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, confirma que João Mário quer sair do clube nos próximos dias e, por isso, voltará a não ser convocado para a deslocação até Moreira de Cónegos.

O técnico das águias confirmou ainda a contratação do avançado Zeki Amdouni e garante a necessidade de contratação de um lateral-direito, embora não confirme a chegada de Issa Kaboré.

Moreirense: "Eles estiveram muito bem no ano passadoo, foi difícil jogar contra eles. É um estádio pequeno, não é fácil jogar lá, empatamos duas vezes. Eles começaram novamente muito bem, foram corajosos em Braga. Concentração total, mesmo nesta fase do mercado. Estamos muito motivados para continuar a vencer".

Novo formato da Liga dos Campeões: "Estive num congresso há mais de um ano quando falaram do novo formato. Fiquei entusiasmado desde o início, é um formato novo. Jogar Champions é sempe fantástico, é a maior prova do mundo, mas eu gosto deste novo formato só com um ranking contra oito adversários. Ansioso por saber os adversários".

Amdouni e Kaboré são reforços? "Temos de esperar para ver se vão ser nossos ou não. Ainda não assinaram. Amdouni está aqui, posso falar dele, porque está quase tudo feito. Vai dar-nos muita qualidade no ataque, é flexível nas posições, pode jogar nas alas ou até a ponta de lança. É o perfil que procuravamos. Dos outros, ainda não posso falar, ainda estamos no mercado por um lateral-direito".

Necessidade de um lateral: "Precisamos de um equilíbrio, só temos o Bah para lateral. O mercado está com muita velocidade agora, foi calmo no inicio, agora está com muito ruído. Há muito interesse nos nossos jogadores, mas isso não significa que queiram ir ou que vamos vender. Já vencemos quatro, pode acontecer mais um ou dois. Mas agora, só posso falar do Amdouni”.

João Mário de saída? “Ele quer sair, há negociações concretas. Não está na equipa. O João Mário foi um jogador-chave, mas a situação agora é esta. Tenho de me focar em quem vê o seu futuro aqui. O caso com o João Mário é especial, outros jogadores estão felizes por estar cá, totalmente focados. O ambiente na equipa é bom. Não estou feliz por perder o João Mário, já perdi vários jogadores chave, como o Grimaldo e Rafa Silva. Mas também compreendo a situação dele e respeito isso. Se ele sair, ele explicará, é a forma certa de fazer as coisas”.

Prefere perder Arthur Cabral ou Marcos Leonardo? “Temos três avançados, se um deles não está feliz e não quer lutar pela posição, claro que temos de falar sobre isso. O Marcos ainda é muito jovem, compramos há meio ano, acreditamos no potencial dele. Queremos evoluí-lo para um avançado de topo. Interesse não significa que vamos vender. É uma decisão nossa”.