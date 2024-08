Paulo Duarte lançou Kaboré na seleção e não tem dúvidas: "É uma mais valia para o campeonato"

Está encontrada a concorrência a Alexander Bah. Issa Kaboré chega à Luz por empréstimo do Manchester City. A notícia foi adiantada pelo jornal britânico Telegraph, que explica que o Benfica venceu a corrida, apesar de interesse de outros emblemas da Premier League.

O lateral direito de 23 anos, internacional pelo Burkina Faso, reforça os encarnados, que terão deixado cair o dossiê Zakaria El Ouahdi, internacional marroquino dos belgas do Genk. O Benfica não terá opção de compra e fica responsáveis pela totalidade do salário.

Em declarações a Bola Branca, Paulo Duarte apresenta-nos Issa Kaboré. O técnico português foi selecionador do Burkina Faso e foi o responsável pelo lançamento do, na altura, extremo de apenas 18 anos.

"É um jogador muito rápido, muito técnico, um miúdo com uma disponibilidade muito grande para o trabalho. Já na altura, com 18 anos, demonstrava alguma qualidade tática, não na sua perfeição, porque era um extremo adaptado, mas rapidamente compreendeu o processo defensivo", garante Paulo Duarte.

O treinador, que atualmente está aos comandos dos sauditas do Al Kholood, adianta que, desde cedo, notou a utilidade de utilizar Issa Kaboré mais atrás.

"Apesar de ser extremo, jogava muito bem de trás para a frente. Na altura, era um miúdo frágil, sem grande capacidade de choque, mas que se transformava num extremo -- a jogar com 4 ou 3 defesas --, portanto desde cedo o Issa mostrou que era o jogador que queria para o modelo que tinha implementado no Burkina Faso", explica.

Paulo Duarte reconhece que, "por vezes tinha o defeito de não saber definir quando atacar" e, em alguns momentos expunha a equipa porque "queria sempre atacar, atacar, atacar", mas "conseguiu inverter isso, criar esse equilíbrio e, facilmente, se impôs nas equipas por onde passou".

Issa Kaboré pertence ao Manchester City desde 2020, não tendo qualquer jogo oficial realizado pelos ingleses. Foi sendo sucessivamente emprestado, aos belgas do Mechelen, aos franceses do Troyes e do Marselha, tendo representado o Luton Town na temporada passada, clube pelo qual fez 24 jogos na liga inglesa e duas assistências para golo.

Para Paulo Duarte, "o Burkina Faso sem o Issa Kaboré não é o mesmo Burkina Faso", que depende do lateral para a manobra ofensiva pelo lado direito.

"É um excelente jogador, um excelente profissional, que vindo para Portugal, é um excelente reforço para o nosso campeonato", conclui o técnico.