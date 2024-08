Benfica oficializa Amdouni

O Benfica anunciou esta quinta-feira a contratação do internacional suíço Zeki Amdouni.

O dianteiro, de 23 anos, chega por empréstimo do Burnley de Inglaterra, até ao final da atual temporada.

Os encarnados ficam com opção de compra do passe de Zeki Amdouni, mas não revelam o valor acordado com o emblema inglês.

Amdouni foi contratado pelo Burnley ao Basileia no início da época passada, por 18,6 milhões de euros, mas não conseguiu ajudar o clube a evitar a despromoção da Liga inglesa, em que ficou na penúltima posição.

Pelos 'clarets', marcou cinco golos em 34 jogos (27 como titular) na Premier League, sendo que já esta temporada marcou um golo na goleada da equipa sobre o Cardiff (5-0), na primeira jornada do segundo escalão inglês.

O avançado helvético começou a carreira no Étoile-Carouge, passou pelo Stade Lausanne-Ouchye e pelo Lausanne, mas foi no Basileia que se destacou, em 2022/23, com 52 jogos e 22 golos, 12 dos quais na Liga suíça e sete na Liga Conferência, competição em que dividiu o estatuto de melhor marcador com Arthur Cabral, atual jogador do Benfica e que, à data, atuava na Fiorentina.

Com 19 internacionalizações e sete golos, representou a seleção da Suíça no último Campeonato da Europa, na Alemanha, participando em quatro partidas, sempre saindo do banco de suplentes.

Zeki Amdouni é o quinto reforço assegurado pelo Benfica para a temporada 2024/25, depois do lateral esquerdo Jan-Niklas Beste, dos médios Leandro Barreiro e Renato Sanches, e do avançado Vangelis Pavlidis.