Amdouni aterra em Lisboa para reforçar o Benfica

O avançado Zeki Amdouni já aterrou em Lisboa, esta quarta-feira, para reforçar o Benfica.

Chegou acompanhado do diretor geral Rui Pedro Braz e não prestou qualquer declaração aos jornalistas presentes. Deverá assinar contrato e ser anunciado oficialmente como reforço nas próximas horas.

Amdouni, de 23 anos, é internacional suíço e destaca-se como segundo avançado. Segundo "A Bola", chega por empréstimo que custará perto de quatro milhões de euros, sendo que o clube encarnado reservará uma cláusula de compra de 20 milhões.



O avançado destacouse no Lausanne e no Basileia antes de rumar à Premier League na época passada para jogar no Burnley. Não se destacou, com apenas seis golos. Perante a descida ao Championship, sai para o Benfica.