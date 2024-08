João Mário perto de se mudar para o Besiktas

João Mário pode já não ir a Moreira de Cónegos. O médio de 31 anos está perto de rumar ao Besiktas, onde pode vir a reencontrar Rafa Silva, que também se mudou para o clube turco no atual mercado de verão.

Indesejado por boa parte dos adeptos do Benfica, João Mário terá na Turquia uma alternativa às possibilidades que se abriram no Médio Oriente e no Brasil - nomeadamente no Flamengo.

O acordo entre Benfica e Besiktas pode valer 5 milhões de euros. O médio, que chegou à Luz em 2021 depois de rescindir com o Inter de Milão, tem contrato até 2026

Na porta de saída da Luz estará também Marcos Leonardo, para o Al Hilal de Jorge Jesus, que ofereceu 30 milhões de euros. O Benfica tenta elevar a fasquia pelo avançado que comprou ao Santos no verão passado, por 18 milhões.

Os encarnados estão ainda perto de fechar as contratações do lateral El Ouahdi, do Genk e do avançado do Burnley, Amdouni.