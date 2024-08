"Esta é a tua casa". Benfica recebe criança de 13 anos que perdeu a família numa explosão de gás

O Benfica convidou Francisco, criança de 13 anos que perdeu a família numa explosão de gás, em Vila Nova de Milfontes, para assistir ao jogo no Estádio da Luz frente ao Estrela da Amadora e conviver com os jogadores no centro de treinos.

O caso ganhou dimensão quando Zach Dereniowski, influencer canadiano conhecido nas redes sociais como MD Motivator, promoveu uma campanha de crowdfunding para ajudar a criança. O vídeo viralizou nas redes sociais e nele o jovem mencionou a paixão pelo clube encarnado.

As águias divulgaram um vídeo a mostrar os bastidores da receção no Seixal: o jovem esteve com o plantel principal das águias e conversou até com o treinador Roger Schmidt, tendo ainda a oportunidade de rematar algumas bolas à baliza e jogar dardos com o capitão Nico Otamendi. Depois, esteve a assistir ao Benfica-Estrela na Luz.

Francisco foi o único sobrevivente da explosão que destruiu a casa da família em Vila Nova de Milfontes, no final de junho. Mãe, pai e irmã, de 9 anos, morreram.

À Renascença, o influencer explicou que foi por acaso que se cruzou com a história do jovem: "É uma vila pequena. Disseram-me que só mil ou dois mil euros tinham sido angariados". O influencer recolheu perto de 100 mil euros para o futuro de Francisco.