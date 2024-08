Benfica. Aursnes com lesão muscular na coxa, Tiago Gouveia com luxação no ombro

O Benfica revelou, em nota oficial, que Frederik Aursnes sofreu uma lesão muscular na coxa direita e Tiago Gouveia está a contas com uma luxação anterior do ombro direito.

O norueguês foi substituído na primeira parte do jogo contra o Estrela da Amadora, na noite de sábado. O Benfica não revela a gravidade da lesão muscular, nem tempo de paragem.

O seu substituto foi Tiago Gouveia, que saiu também lesionado no ombro mais tarde, aos 86 minutos.

Os dois juntamn-se ao lote de lesionados do clube, que já continha o guarda-redes André Gomes, o lateral Jan-Niklas Beste, com uma lesão muscular na coxa esquerda, e Schjelderup, que, segundo o clube, "segue plano de tratamento e reintegração".

Todos são baixas prováveis para a quarta jornada do campeonato. O Benfica vai até ao terreno do Moreirense na sexta-feira, jogo com pontapé de saída marcado para as 20h15.