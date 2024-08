"Há a possibilidade de João Mário sair", admite Roger Schmidt

"Há a possibilidade de João Mário sair", revelou este sábado o treinador do Benfica, Roger Schmidt, no rescaldo da vitória sobre o Estrela da Amadora, por 1-0, em jogo da terceira jornada da I Liga.

Roger Schmidt explicou assim a ausência do médio da lista de convocados para o encontro com os tricolores, no Estádio da Luz.



"Há a possibilidade de o João Mário sair do clube nesta janela de transferências. Há algumas ofertas, ele está a pensar nisso, daí ter tomado a decisão de o manter fora deste jogo", declarou o treinador do Benfica, em conferência de imprensa.

Lesões de Tiago Gouveia e Aursnes

Durante o jogo com o Estrela da Amadora, Tiago Gouveia deslocou um ombro e Aursnes foi substituído ainda na primeira-parte com queixas musculares.

Roger Schmidt ainda vai falar com o departamento médico, mas espera que os jogadores recuperem depressa.

“Sobre o Tiago Gouveia, o ombro estava fora do lugar, não sei exatamente o que é. Ele já colocou o ombro no sítio. A minha experiência com estas lesões é que vai precisar de algum tempo para recuperar. Temos que falar com os médicos e com o Tiago. Espero que não esteja muito tempo ausente", declarou o técnico alemão.



“No caso do Aursnes, ele não estava confortável na primeira-parte com o músculo. Por isso é que foi substituído, para não corrermos risco. Espero que recupere depressa”, referiu Roger Schmidt.