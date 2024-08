Schmidt defende João Mário, "um jogador muito importante"

"Na verdade, o plano para o Renato Sanches era ter já alguns minutos no último jogo [com o Casa Pia], mas no final tive de tomar outra decisão. Espero que amanhã [sábado] haja a oportunidade para ele voltar a jogar pelo Benfica. Está ansioso por isso, muito motivado e eu acredito que está pronto", confirmou o alemão.

Ainda sobre as decisões que teve de tomar na vitória (3-0) frente ao Casa Pia, Schmidt mostrou-se satisfeito com o rendimento dos jogadores que entraram durante a segunda parte, mas frisou que não está "insatisfeito" com aqueles que jogaram de início e escusou-se a confirmar se fará alterações ao 'onze' frente aos 'tricolores'.

"Os jogadores que entraram, Marcos [Leonardo], Orkun [Kökçü] e Tiago [Gouveia] trouxeram essa energia que precisávamos e claro que isso é sempre um bom argumento para terem a oportunidade de jogar de início. Vamos ver", comentou o treinador 'encarnado'.

Ainda sobre o momento da tripla substituição, João Mário, um dos jogadores que saíram para a entrada dos companheiros, foi particularmente assobiado pelos adeptos e isso não passou despercebido a Roger Schmidt, que saiu em defesa de "um jogador muito importante nas últimas duas épocas, com cerca de 50 golos e assistências".

"Estamos a falar de um jogador que fez dois anos fantásticos. Isto é um facto, não é discutível. As coisas aconteceram como descreveu, é claro, também reparei nisso, mas não quero comentar. Vejo os factos, vejo um jogador de futebol fantástico e uma pessoa fantástica", ripostou o alemão.

O Benfica recebe o Estrela da Amadora no sábado, em partida com início previsto para as 20h30, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Hélder Malheiro (AF Lisboa).

A equipa orientada por Roger Schmidt procura a segunda vitória consecutiva no campeonato, após entrada em 'falso' com uma derrota, por 2-0, em Famalicão, e um triunfo por 3-0, no sábado, frente ao Casa Pia, na Luz.

Já o Estrela da Amadora, orientado por Filipe Martins, procura o primeiro triunfo na I Liga 2024/25, após empatar 1-1 na visita ao Sporting de Braga, na primeira jornada, e ser derrotado por 3-0 em casa, pelo Famalicão, na segunda ronda.