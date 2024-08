Benfica anuncia Neres no Nápoles por 28+2 milhões

O Benfica anunciou esta quarta-feira a transferência de David Neres para o Nápoles por 28 milhões de euros, mais dois milhões por objetivos.

O negócio da mudança do extremo brasileiro, de 27 anos, para Itália foi confirmado pelo clube da Luz em comunicado enviado a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O Nápoles "terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de 5%, para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador, e a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade", adianta o comunicado do Benfica.