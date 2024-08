Otamendi continua na seleção da Argentina, Messi e Di María fora dos convocados

Nico Otamendi, capitão do Benfica, vai continuar na seleção da Argentina e está nos convocados de Lionel Scaloni para os jogos de apuramente para o Mundial 2026.

O defesa foi campeão da Copa América e falhou toda a pré-época das águias para participar nos Jogos Olímpicos. Aos 36 anos, Otamendi opta por continuar a representar o seu país.

Em sentido contrário, Di María não está convocado. O avançado chegou a anunciar a sua retirada após a Copa América, mas o jornal "Olé" escreve que o extremo falha a convocatória por estar lesionado. O mesmo acontece com Lionel Messi, que sofreu uma entorse na final da Copa América e não recupera a tempo.

A Argentina recebe o Chile no dia 6 de setembro e será a consagração dos campeões da América. Com Scaloni, a seleção venceu um Campeonato do Mundo, duas Copas América e uma Finalíssima.

Os convocados da Argentina:

Guarda-redes: Dibu Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Walter Benítez.

Defesas: Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nahuel Molina, Germán Pezzella, Leo Balerdi, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco.

Médios: Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Gio Lo Celso, Equi Fernández, Rodrigo De Paul, Nicolás González.

Avançados: Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Valentín Carboni, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Valentín Castellanos.