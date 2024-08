"Maré de azar" de lesões não agrada benfiquistas. Mauro Xavier espera que cheguem "um, dois ou mesmo três jogadores"

Um dos nomes mais cogitados para a sucessão a Rui Costa, o sócio encarnado também resfria a preocupação pelo facto de dois dos lesionados serem os dois defesas centrais titulares na partida da segunda jornada do campeonato. Para Mauro Xavier, não faltam soluções.

"É uma situação que preocupa o clube, adeptos e os próprios jogadores. O Benfica está numa maré de azar relativamente às lesões. É algo de que não gostamos. Ainda faltam alguns dias para o fecho do mercado, Rui Costa já disse que ainda iria ao mercado e espero a chegada de um, dois ou três jogadores, independentemente das lesões. Felizmente, são lesões de recuperação de curto ou médio prazo e esperamos que recuperem rapidamente", refere a Bola Branca .

Uma onda de lesões assolou a Luz a cerca de duas semanas do fim do mercado. Oito indisponíveis fazem soar alarmes também entre adeptos, ainda que Mauro Xavier não esteja excessivamente preocupado.

"Morato e Otamendi estão aptos para dar o seu contributo, vimos o Gustavo [Marques] na pré-época a dar bons sinais e o próprio Bajrami. Acho que existem soluções e é essa a vantagem de ter plantéis com 24 ou 25 jogadores. E que se possa também fazer uso da equipa B e de todo o plantel formado no Seixal", admite Mauro Xavier.

Para o adepto benfiquista, "falta um defesa direito" e colmatar as eventuais saídas de David Neres e Arthur Cabral. Mas, entre as hostes encarnadas, o balanço do mercado que ainda está aberto não é propriamente positivo.

"Não há nenhum benfiquista contente com a saída de João Neves e David Neres. Às vezes existem estas situações no mercado, dos jogadores entenderem sair e de o clube entender que são bons negócios. O Benfica reforçou-se bastante na janela de janeiro para dar tempo aos jogadores de se ambientarem", reflete Mauro Xavier a Bola Branca.

E conclui: "Costumamos preparar a época em adiantado e nestes fins de mercado há respostas a quem nos compra jogadores. Temos de colmatar essas saídas e, às vezes, há boas oportunidades que não estavam previstas".