Benfica tem oito jogadores no departamento médico

O guarda-redes Anatoliy Trubin e os defesas António Silva, Tomás Araújo e Jan-Niklas Beste, os dois últimos substituídos no jogo de sábado à noite da I Liga, estão lesionados, informou este domingo o Benfica.

Os ‘encarnados’ divulgaram que são oito os futebolistas indisponíveis no plantel devido a problemas físicos, mas sem esclarecer a gravidade e tempo de paragem de algumas lesões, nomeadamente de Trubin ou Beste.

O guarda-redes, que jogou todo o encontro diante do Casa Pia, que o Benfica venceu por 3-0, apresenta uma “entorse lateral do tornozelo esquerdo”, enquanto o lateral Beste, substituído aos 20 minutos, tem uma “lesão muscular na coxa esquerda”.

Os centrais que começaram o jogo também apresentam problemas, com António Silva a ter um traumatismo direto na perna direita, e Tomás Araújo, substituído por Otamendi aos 85, uma “tendinopatia proximal da coxa direita”.

Também o guarda-redes André Gomes tem uma entorse do tornozelo esquerdo, num boletim clínico que especifica a lesão de Di María, de fora do jogo com o Casa Pia com uma entorse lateral do tornozelo direito.

Os vice-campeões nacionais indicam ainda que o argentino Rollheiser e o norueguês Schjelderup continuam o plano de tratamento às respetivas lesões, com reintegração progressiva ao treino.

Na terceira jornada da I Liga, o Benfica recebe no sábado o Estrela da Amadora, em jogo agendado para as 20h30.