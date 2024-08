Roger Schmidt: "Jogar em Famalicão não é tarefa fácil. Não fomos criativos ofensivamente"

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, fez a antevisão do jogo com o Casa Pia, no Estádio da Luz, agendado para sábado, às 20h30. O alemão falou em "bom futebol" e nas dificuldades em Famalicão, na jornada inaugural da Liga, na qual os encarnados perderam.

Casa Pia

"Queremos vencer jogando um bom futebol. Quando jogamos bem, a probabilidade de vencer é mais elevada. Foi isso que fizemos na pré-temporada. Quando perdemos pontos, torna-se numa situação complicada. Sabemos da importância de marcar golos na Liga, sabemos que precisamos de um número elevado de pontos."

Preparação

"Temos de manter a calma, especialmente, acreditar em nós, nos jogadores, na nossa abordagem. Tivemos uma semana para nos prepararmos e ganharmos este jogo, é a única resposta que podemos dar aos adeptos. Estamos ansioso por jogar no nosso estádio, queremos oferecer uma boa exibição aos nosso adeptos», finalizou o treinador do Benfica."

Mau arranque

"Eu também sou adepto do Benfica, apesar de ser o treinador. Queremos ser campeões todos os anos, mas a Liga em Portugal é muito competitiva. Às vezes temos de aceitar que o Sporting teve uma época superior e mereceram ser campeões. Quando analisamos a evolução do Benfica nos últimos dois anos, posso dizer que muita coisa importante aconteceu. Vencemos um título, mas também desenvolvemos muitos jogadores. Perdemos o último jogo, jogar em Famalicão não é tarefa fácil. Não fomos criativos ofensivamente, mas temos de aceitar. Estamos prontos para os próximos jogos."