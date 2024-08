Di María desfalca Benfica por lesão

Di María lesionou-se e está fora dos convocados do Benfica para o jogo deste sábado com o Casa Pia, no Estádio da Luz, a contar para a segunda jornada do campeonato.

O internacional argentino sofreu uma entorse num tornozelo, durante o treino, e não conta para as opções do treinador Roger Schmidt.

O departamento médico do Benfica vai agora realizar exames para avaliar a extensão e gravidade da lesão de Di María.

O Benfica - Casa Pia realiza-se sábado, pelas 20h30, no Estádio da Luz.

Os encarnados vão tentar alcançar a primeira vitória no campeonato, depois da derrota em Famalicão, por 2-0, na ronda inaugural.