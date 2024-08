Benfica “displicente” levará a “fortes protestos”. António Figueiredo avisa direção antes do Casa Pia

Um Benfica “displicente” frente ao Casa Pia vai gerar “protestos” nas bancadas do Estádio da Luz e pode colocar a direção do clube numa situação incómoda.

O aviso é feito por António Figueiredo, antigo vice-presidente das águias, que espera não ter de assistir a uma exibição encarnada semelhante à de Famalicão, de onde as águias saíram derrotadas por 2-0.

“Nem sequer equaciono a hipótese de a equipe entrar em mais um jogo de uma forma displicente. Nem sequer ponho essa hipótese, porque é evidente que, nesse caso, os protestos vão ouvir-se com muita força e isso não será nada cómodo para o clube nem para a sua direção”, diz, em declarações a Bola Branca.

O Benfica estreia-se a jogar em casa esta temporada no sábado, frente ao Casa Pia. Depois do desaire de Famalicão na primeira jornada, António Figueiredo espera uma resposta veemente das águias.

“O que conto é que a equipa se apresente em campo a jogar à Benfica e que honrem as camisolas que vestem. Os problemas internos são para resolver internamente, no campo têm de jogar. Têm de jogar à Benfica, porque é para isso que são pagos regiamente”, afirma.

Neres como Vlachodimos: “Já sabemos o que a casa gasta”

António Figueiredo não gostou do que ouviu de Roger Schmidt após a derrota em Famalicão.

O técnico alemão abordou a ausência de David Neres da convocatória, afirmando que precisa de “jogadores totalmente comprometidos”. O antigo vice-presidente do Benfica compara este caso com um bem recente nos encarnados.

“Já sabemos o que a casa gasta em relação ao treinador. No ano passado foi o Vlachodimos, este ano resolveu fazer o mesmo com o Neres. É preciso explicar a esse senhor, e isso pertence à estrutura do Benfica, que não tem de falar dos jogadores em público”, atira, em entrevista à Renascença.

Há um ano, também depois de uma entrada a perder fora na Liga, frente ao Boavista, o técnico alemão criticou publicamente o guarda-redes Odysseas Vlachodimos. António Figueiredo traça o paralelismo e sai em defesa do extremo brasileiro.

“A grande maioria dos benfiquistas são da opinião que o Neres devia ter muito mais minutos de jogo. É verdade que, muitas das vezes em que foi titular, passou um pouco ao lado do jogo, mas eu continuo a achar o Neres um ótimo jogador e que, claramente, tem lugar no plantel do Benfica”, conclui.

David Neres ficou fora da convocatória do Benfica para a visita a Famalicão, na primeira jornada. As águias negoceiam a transferência do brasileiro para o Nápoles.

O encarnados estreiam-se no Estádio da Luz na nova época este sábado, frente ao Casa Pia. O encontro com início marcado para as 20h30 tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.