Jéssica Silva de saída do Benfica

A avançada Jéssica Silva está de saída do Benfica, avançou esta terça-feira a imprensa desportiva.

A avançada tinha mais um ano de contrato com o Benfica, mas vai assinar a custo zero com o Gotham FC, indica o jornal Record.

Jéssica Silva vai assinar contrato por uma temporada com a formação norte-americana.

Esta é a segunda experiência da internacional portuguesa nos EUA. Já tinha representado o Kansas City.

Trata-se da segunda saída de peso no plantel de futebol feminino do Benfica, depois de Kika Nazareth assinar pelo FC Barcelona.