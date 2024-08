Roger Schmidt "ainda não percebeu". Gaspar Ramos pede "interferência" de Rui Costa

Primeira jornada, primeira derrota. Tal como na temporada passada, o Benfica entra a perder no campeonato. Na linha de tiro das críticas pouco mudou e o nome de Roger Schmidt é o mais utilizado. Em declarações a Bola Branca, Gaspar Ramos assume o "desgosto" em nome dos benfiquistas e pede "interferência" da direção.

"O treinador está a seguir a linha do que aconteceu no ano passado. É preciso que haja algum tipo de interferência junto dele e já devia ter acontecido no ano passado", defende o antigo vice-presidente encarnado. "Há muita coisa que não pode continuar a acontecer. Se houver diálogo, será possível pelo menos melhorar, porque não podemos estar dois anos sem ganhar o campeonato."

Para Gaspar Ramos, a falta de explicações do técnico alemão no final do jogo é motivo de preocupação, sentimento que Schmidt parece não ter com os problemas que o antigo dirigente identifica.

"Uma equipa começa com o espírito que se cria na cabine e acho que ele ainda não percebeu isso. Houve muitas atitudes que criaram alguma instabilidade e preocupação no grupo que depois entra no campo. Deve preocupar-se com o que ainda não se preocupou e, por isso, deu aquela resposta", sublinha Gaspar Ramos.



Para o ex-vice encarnado, o plantel das águias é "o melhor", mas tem de ser "convenientemente aproveitado", ainda para mais quando os principais rivais atravessam "alguma instabilidade".

Ainda assim, e apesar da entrada em falso, Gaspar Ramos pede "espírito de tolerância" e lembra que faltam 33 jornadas para o final do campeonato.