"Aproveitamento gratuito". Benfica garante que não está à procura de substituto para Schmidt

O Benfica anunciou, em comunicado, que não está à procura de um substituto para Roger Schmidt, depois da derrota na primeira jornada da I Liga, frente ao Famalicão, no último domingo.

Em nota oficial, as águias garantem que "é totalmente falso que o Sport Lisboa e Benfica, finda a 1.ª jornada do Campeonato, esteja no mercado à procura de treinador, assim como falsos são os nomes que têm surgido na opinião pública ou publicada".

"Falso, pura especulação e aproveitamento gratuito", pode ainda ler-se.

O jornal "Correio da Manhã" noticiou, esta segunda-feira, que Sérgio Conceição está disponível para suceder a Roger Schmidt e ouvir uma eventual proposta de Rui Costa.

Em declarações à Renascença, Gaspar Ramos, antigo vice-presidente do Benfica, pediu intervenção de Rui Costa junto do treinador após mais uma entrada em falso no campeonato: "É preciso que haja algum tipo de interferência junto dele e já devia ter acontecido no ano passado".

"Há muita coisa que não pode continuar a acontecer. Se houver diálogo, será possível pelo menos melhorar, porque não podemos estar dois anos sem ganhar o campeonato", disse ainda.

O Benfica perdeu frente ao Famalicão, por 2-0, na primeira jornada do campeonato, à semelhança do que aconteceu na temporada anterior quando perdeu no Bessa contra o Boavista.