Schmidt. “Exibição foi o contrário do que esperávamos”

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, admite que o triunfo do Famalicão foi justo, lamentando a fraca exibição.

"Foi o contrário daquilo que esperávamos de nós mesmos esta tarde. Não conseguimos colocar em campo aquilo que fizemos durante a pré-temporada. Eles estiveram muito bem, pareciam muito mais frescos do que nós. Não tenho o que dizer sobre o jogo de hoje, não tem nada a ver com a atitude dos jogadores, mas a nossa exibição foi o contrário do “que esperávamos, isso é certo".

Arranque em falso no campeonato

"A pré-temporada foi boa. Tínhamos muitas ambições para esta temporada, queríamos lutar por todos os títulos e ainda queremos lutar por todos os títulos. Não é fácil jogar fora de casa, especialmente aqui em Famalicão. Temos de criar mais chances de perigo do que aquilo que fizemos hoje. No final de contas, foi uma vitória justa do Famalicão."

Relação com os adeptos?

"Consigo compreender totalmente que os adeptos estejam dececionados agora porque têm grandes expectativas para a equipa, agora cabe-nos a nós dar a resposta. Não é momento de olhar para o que ficou para trás".

De recordar que o Benfica já na época passada tinha pedido em Famalicão e já na temporada anterior tinha aberto o campeonato com derrota.