Neres “quer sair, há conversas concretas com o novo clube”

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, confirma que David Neres “quer sair” do Benfica e que já há “conversas concretas” com um clube.

Na sala de imprensa, depois da derrota em Famalicão, o técnico foi questionado sobre a situação do extremo brasileiro.

Neres “pode ganhar duelos, pode driblar, mas a situação é muito clara. O jogador quer sair, há conversas concretas com o novo clube. Os clubes estão em contactos e eu preciso de jogadores totalmente comprometidos”.

“Foi por isso que não esteve. O Arthur também não esteve. Tivemos dois avançados hoje, foi decisão minha", acrescentou.

O mercado de transferências está aberto e os dois jogadores têm sido apontados à porta da saída da Luz.