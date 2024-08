Rui Costa. “Verbas de 70 milhões não são possíveis de abdicar”

O presidente do Benfica, Rui Costa, confirma que a transferência de João Neves para o PSG “está praticamente feita”, faltando apenas questões burocráticas.

Em declarações aos jornalistas, no Algarve, Rui Costa diz compreender “as críticas” dos adeptos “porque a amargura deles é a mesma que a minha”.

“A saída do João não agrada a nenhum sócio. Eu como sócio e presidente agrada-me ainda menos. Tenho que formar plantéis. Quando se perde um jogador desta qualidade, da casa, do carisma do Joãozinho não são só os sócios que ficam tristes”, acrescentou.

O líder encarnado acrescenta: “Adiámos muito esta transferência. Rejeitámos as primeiras propostas de forma clara, mas chegámos a determinados números, quer para o clube como para o jogador, que tornam inevitáveis esta transferência”.

“Verbas de 70 milhões de euros não são possíveis de abdicar pelo clube. Quem paga este valor também se percebe quanto paga a um atleta. Fica difícil abdicar destas verbas”, referiu ainda.

À chegada ao estádio Algarve, Rui Costa reforçou: “Não há nenhuma transferência que seja feita sem a vontade das duas partes".

O Benfica faz esta sexta-feira o último jogo de preparação, contra o Fulham, da Premier League.