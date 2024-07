O Benfica oficializou a contratação de Marit Lund, defesa ou ala esquerda norueguesa.

A internacional, de 26 anos, chega do Brann e assina com as encarnadas até 2027.

“O Benfica é um clube muito grande, e é um grande passo para mim. Estou muito entusiasmada por vir para cá jogar”, disse em declarações à Btv.

A equipa de Filipa Patão já contratou outros três reforços: a extremo Jody Brown, a médio Beatriz Cameirão e a avançada Cristina Martin-Prieto.