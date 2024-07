Di María fica no Benfica porque "não podiam garantir segurança da família" na Argentina

Ángel Di María não vai para o Rosario Central, apesar do longo namoro, por questões de segurança, revela o presidente do clube argentino.

Em declarações à "Radio2", de Rosário, Gonzalo Belloso sublinha que este - fim de contrato com o Benfica, aos 36 anos - era "o melhor momento" para que Di María pudesse voltar ao clube de coração. Contudo, entende a decisão do extremo de continuar na Luz, futuro já confirmado.

"No sábado, disse-nos que não vinha porque não podiam garantir a segurança da sua família. Di María disse que não sente garantias de segurança. Não podemos falar sobre uma coisa que é muito pessoal. Não posso falar de segurança, não é a minha área. (…) Fizemos uma proposta muito séria, não aconteceu. Continuamos em frente", destaca.

Apesar de ter assumido o desejo de terminar a carreira no Rosario Central, Di María rejeitou o regresso às origens, depois das ameaças de morte à família em Rosário por parte de narcoterroristas.

Formado no Rosario Central e lançado para a ribalta pelo Benfica, entre 2008 e 2010, Ángel Di María voltou à Luz na última época e, em 48 jogos, registou 17 golos e 13 assistências. Entre as duas passagens por Portugal, esteve no Real Madrid, no Manchester United, no PSG e na Juventus.