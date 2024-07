Rui Costa sobre João Neves. “Há uma proposta em cima da mesa”

O presidente do Benfica, Rui Costa, confirma que há negociações por João Neves.

"A todos os benfiquistas nunca disse que o João Neves só saía pela cláusula. Há uma proposta em cima da mesa, não digo em que posição estão as coisas, mas neste momento o João Neves continua a ser jogador do Benfica”, disse Rui Costa na Suíça.

O líder encarnado acrescentou: “Percebo que os sócios queiram saber o destino das coisas mas agora há uma negociação em curso e permitam que me reserve".

O PSG é um dos clubes interessados no jovem médio do Benfica. Informações apontam para uma verba a rondar os 70 milhões de euros, quando a cláusula é de 120 milhões de euros. O Manchester United também demonstrou interesse.

Aos jornalistas, na Suíça, Rui Costa aproveitou para confirmar a continuidade de Di Maria: “Vai continuar no Benfica, isso já foi anunciado. Di Maria é jogador do Benfica”.

“O que queremos é bons jogadores e se pudermos ter jogadores que conheçam a casa e o futebol português é uma vantagem”, disse.

Já sobre João Félix e Renato Sanches, mais cautelas: “Agora, todos esses nomes [Renato Sanches e João Félix] têm sido especulação na imprensa. Faz parte do momento do mercado. Há negociações em curso, o plantel do Benfica não vai ficar como está hoje, vai haver saídas, provavelmente pode haver alguma entrada".

A fechar, o presidente dos encarnados deixou "uma garantia": "Vamos ter um plantel extremamente competitivo para atacar todas as frentes. No ano passado ficámos aquem e temos de aprender com o que não fizemos bem”.

[atualizado às 16h58}