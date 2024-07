Rui Costa. “Compromisso total é o que exijo de todos”

O presidente do Benfica, Rui Costa, inaugurou a Casa do Clube em Genebra, na Suíça, e deixou uma exigência na busca do 39.º título nacional.

"Estamos a criar todas as condições para uma temporada auspiciosa. Queremos trazer o 39 para a nação benfiquista, sermos campeões e reconquistar o título que foi nosso. Compromisso total para garantir o 39 é o que exijo de todos. Queremos apresentar equipas competitivas, capazes de conquistar títulos e troféus. Em todos os lugares e em todos os momentos em que haja uma camisola com o símbolo do nosso Glorioso. É esse o nosso desígnio, é essa a nossa ambição. É isso que os sócios e os adeptos do Benfica merecem", disse.

Já sobre os direitos televisivos, Rui Costa garante que os encarnados vão “fechar durante esta temporada o acordo que nos permitirá entre 2026 e 2028 receber uma verba adequada à grandeza desportiva, social e económica do Sport Lisboa e Benfica”.

“Vamos seguir o nosso caminho de forma autónoma, com total independência estratégica, e a partir de 2028 há uma garantia que volto a deixar aos benfiquistas: não vamos sair prejudicados. O Benfica é a maior marca portuguesa em termos mundiais e vai fazer valer os seus direitos", acrescentou.

Ainda este sábado, Rui Costa vai estar na inauguração da Casa do Benfica de Romont.