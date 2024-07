Jan-Niklas Beste a lateral? "Só com três centrais"

É o terceiro reforço anunciado na Luz, o primeiro para as laterais, mais concretamente para o lado canhoto. Jan-Niklas Beste chega do Heidenheim, da Bundesliga, e cruzou-se com Sérgio Pinto na segunda liga alemã. Em conversa com Bola Branca, o coordenador de scouting do Greuther Furth não vê o germânico como lateral, só se Roger Schmidt quiser...

"Depende de como Schmidt quer jogar. Se quer jogar com três centrais ou numa linha de quatro defesas. Penso que não é jogador para jogar numa linha de quatro atrás. Para mim, é mais ofensivo. Se o Benfica quiser jogar com três centrais podia ser, mas não o vejo como lateral-esquerdo", admite o antigo jogador.

Apesar das dúvidas relativamente às intenções do técnico encarnado quanto ao posicionamento de Beste, para Sérgio Pinto, o alemão de 25 anos não deixa dúvidas.

"Vai ser um reforço para o Benfica. Tem a mentalidade e a intensidade que o Schmidt quer. O Heidenheim é uma equipa muito física. É um jogador que vai dar nas vistas em Portugal", prevê o antigo médio que fez quase toda a carreira na Alemanha.

Depois de pendurar as chuteiras no Fortuna Dusseldorf, Sérgio Pinto dedicou-se ao scouting em solo germânico e, por isso, há poucos jogadores que escapem ao radar do ex-jogador. O luso-alemão define Jan-Niklas Beste como "um jogador com muita intensidade, rápido, um extremo com qualidade à frente".

Apesar dos números alcançados por Beste na temporada passada – oito golos e 13 assistências –, Sérgio Pinto admite que na Alemanha houve surpresa com a mudança do futebolista esquerdino para a Luz.

"Foi surpreendente, para ser sincero. Como foi chamado à seleção até pensei que ficasse pela Bundesliga. Normalmente, os jogadores alemães não gostam muito de sair para o estrangeiro. Só quando chegam a uma determinada altura na carreira", adianta.



Apesar de surpreendido com o salto de Beste, o antigo médio só tem elogios quando questionado por Bola Branca sobre a personalidade do novo reforço encarnado. "É um rapaz simpático, simples, um jogador humilde. Tem uma personalidade muito boa, nunca ouvi nada de mal sobre ele".