"Se não for para o João Neves jogar no PSG, é um passo atrás", avisa João Alves

Com o aproximar do final do Campeonato da Europa, os clubes estarão mais à vontade para começarem a jogar no mercado. Nos últimos dias tem sido insistente o alegado interesse do Paris Saint-Germain em João Neves. Quem também fez essa viagem Luz-Parque dos Príncipes não tem dúvidas de que o jovem médio pode singrar na ‘Cidade Luz'

Em conversa com Bola Branca, o antigo médio João Alves aponta para as vantagens de haver compatriotas no PSG, que também "é um grande clube", mas avisa que, se seguir viagem sem a certeza de que será peça importante em França, poderá estar a dar "um passo atrás" na carreira.

"O mais provável é que triunfe no PSG, mas é importante que sinta que tem condições de jogar, porque está na idade em que tem de jogar. No Benfica ele tem quase essa certeza. Chegar a Paris e não jogar é dar um passo atrás", explica o antigo médio que jogou em Paris na temporada de 1979/80.



Sobre os casos de insucesso, como o de Renato Sanches, que saiu aos 18 anos para o Bayern de Munique, João Alves responde com o "caso de Vitinha", que foi um dos elementos mais importantes na temporada passada para Luís Enrique.



A viagem de João Neves - a acontecer -, será sempre arriscada, para João Alves, mas o antigo internacional português não tem dúvidas sobre o valor do "rapaz". "Mudar de ares com a idade dele e com o posicionamento que tem no Benfica será sempre correr riscos. Mas o João Neves é o tipo de rapaz e homem que é um ganhador por natureza e isso também joga a favor dele", entende.

João Alves também não tem grandes dúvidas sobre que posicionamento deve adotar o Benfica em caso de negociação com o PSG. O duas vezes campeão pelos ‘encarnados' reconhece que "a joia da coroa" não vai sair da Luz "sem que o Benfica defenda intransigentemente os seus interesses".