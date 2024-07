"Mais como Jurásek, menos como Grimaldo". Jan-Niklas Beste vai reforçar a defesa do Benfica

O Benfica fechou a contratação do lateral-esquerdo Jan-Niklas Beste. A notícia foi avançada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano e confirmada pela imprensa nacional.

O ala de 25 anos chega proveniente do Heidenheim, da Bundesliga. Não é mencionado o valor que as águias pagarão pela transferência do jogador que tinha mais um ano de contrato.

Na última época, Beste destacou-se como extremo na equipa do Heidenheim, com oito golos e 13 assistências, ainda que tenha feito a maior parte da carreira como lateral. Foi um dos maiores destaques de uma das equipas sensação da Bundesliga. O Heidenheim terminou no 8.º lugar, suficiente para o apuramento para a Liga Conferência.

Beste foi formado no Borussia Dortmund e chegou a fazer um jogo pela equipa principal em 2017/18 antes de rumar ao Werder Bremen. Foi ainda emprestado ao Emmen, dos Países Baixos, e ao Regensburg, antes de se mudar em definitivo para o Heidenheim há dois anos.

O comentador da Renascença Francisco Sousa elogia a capacidade ofensiva de Beste: "Destacou-se na Bundesliga como ala esquerdo, aberto, com muita capacidade para progredir pelo flanco, lançar cruzamentos de pé canhoto. Tem muitos atributos para bola parada, livres e cantos. Acho que se destacou mais até na vertente ofensiva do jogo".

As águias não conseguiram substituir Grimaldo depois da saída do espanhol para o Leverkusen. Jurásek não covenceu e Álvaro Carreras chegou em janeiro. Francisco Sousa vê em Beste mais parecenças com o checo.

"É multifuncional, jogou como lateral, ala direito, mas sobretudo como ala esquerdo na Bundesliga. Vejo que pode ser encaixado como lateral esquerdo no perfil do Jurásek e mais distante do que era o Grimaldo", conclui.

Robin Gosens esteve associado ao Benfica, mas a transferência não se concretizou. Francisco Sousa assume a possibilidade de Beste ser "um plano B".

"Em relação ao Gosens, Beste acaba por fazer a diferença na ligação atacante. Tem números de atacante, arrisca mais, também tem a bola parada, na qual faz a diferença. Por aí, é um bom reforço, resta perceber o encaixe, até pensar na eventualidade de ser um ala esquerdo numa defesa a três", prevê.

Beste chegou a fazer parte dos pré-convocados de Julian Nagelsmann para o Euro 2024 e foi elogiado pelo selecionador, mas acabou preterido por Max Mittelstadt, do Estugarda, e David Raum, do RB Leipzig.