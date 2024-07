Otamendi nos Jogos Olímpicos, Trubin não: Calado explica que “não tem que ver com estatuto”

Otamendi vai aos Jogos Olímpicos de Paris com a Argentina, mas Trubin não foi autorizado a representar a Ucrânia. Uma aparente dualidade de critérios que José Calado, que esteve nos Jogos de Atlanta em 1996, tenta justificar em Bola Branca.

“Acho que não tem que ver com estatuto, porque o jogador não vai impor que tem de ir. Penso que tem que ver com a posição do Trubin, sendo que não tem ninguém no Benfica que lhe faça sombra. Pode questionar-se o facto de o Otamendi ser o capitão e uma referência na equipa, o que é verdade, mas há outras opções para a posição. Depois há a questão da idade de Otamendi, que já não terá outra oportunidade para representar a Argentina em Jogos Olímpicos”, explica o antigo médio.

Calado admite que “não são decisões fáceis”, até porque “é claro que o Trubin gostaria de estar com a sua seleção”, mas os interesses da equipa sobrepôem-se aos do jogador, que “terá certamente outras oportunidades” para representar a Ucrânia nos Jogos Olímpicos.

“O impacto da ida aos Jogos Olímpicos ocorre não só na preparação do jogador, mas também na forma como o clube irá tentar recuperar o atleta já durante a competição. Principalmente num ano de Campeonato da Europa e de Copa America, há muito jogadores cansados. Agora, gerir as emoções dos jogadores e o interesse desportivo das equipas não é fácil”, conclui, em declarações à Renascença.

Os Jogos Olímpicos de Paris decorrem entre 26 de julho e 11 de agosto, estando a final do torneio de futebol marcada para 9 de agosto.

A pré-época do Benfica iniciou no dia 3 de julho.