Javi García deixa equipa técnica do Benfica, Ricardo Rocha junta-se

O Benfica anunciou, em comunicado oficial, a saída de Javi García da equipa técnica de Roger Schmidt. Para o seu lugar, junta-se Ricardo Rocha, antigo jogador do clube e até ao momento comentador desportivo.

Javi García acabou a carreira de jogador há dois anos, no Boavista, precisamente para regressar ao Benfica, onde tinha estado entr 2009 e 2012.

Deixa o clube para investir na sua formação individual como treinador: "Tive de tomar uma decisão. Nas últimas duas épocas, o trabalho no Benfica foi muito. Foram duas épocas muito exigentes, estou a tirar a minha formação como treinador, tenho a minha família, e a decisão que tive de tomar foi a de que tenho de deixar de fazer parte do staff técnico do Benfica".

García deixa a porta aberta para um dia regressar, eventualmente na função de treinador principal: A razão é a de seguir a minha formação, para estar mais preparado e um dia poder voltar aqui, ao meu clube. É o que sinto, é o meu clube, a minha casa, e vou seguir a minha formação para poder um dia voltar, e voltar mais preparado".

Junta-se o antigo central Ricardo Rocha, de 45 anos. Jogou quatro épocas e meia no clube, entre 2002 e 2007, antes de se mudar para o Tottenham.

Terminou a carreira em 2013, no Portsmouth, e desde então foi treinador dos sub-13 do Tirsense durante uma época, em 2016, e era comentador desportivo e embaixador da Liga Portugal.