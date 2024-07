Benfica volta a emprestar Jurásek ao Hoffenheim com opção de compra

O Benfica anunciou, esta segunda-feira, novo empréstimo de David Jurásek ao Hoffenheim até ao final da época, com opção de compra.

Para ficarem em definitivo com o lateral-esquerdo internacional checo, de 23 anos, os alemães terão de pagar dez milhões de euros ao Benfica. O valor total poderá ascender aos 11 milhões, consoante objetivos.

Caso o Hoffenheim acione a opção de compra do defesa, o Benfica terá encargos com serviços de intermediação de 5% do valor da venda, deduzido o montante da solidariedade, que ficará a cargo do Hoffenheim.

Contratado na temporada que agora terminou ao Slavia de Praga, por 14 milhões de euros, Jurásek não se afirmou na equipa de Roger Schmidt. O internacional checo participou em apenas 12 jogos, na primeira metade da época, e em janeiro foi cedido ao Hoffenheim. Em fevereiro, em entrevista à BTV, o presidente do Benfica, Rui Costa, assumiu que o lateral gerou "grande expectativa", mas "não teve o impacto que se esperava".

Com o Hoffenheim, David Jurásek fez 13 jogos e uma assistência.