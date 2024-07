Benfica oficializa contratação de Pavlidis por 18 milhões

O Benfica oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Vangelis Pavlidis ao AZ Alkmaar.

O ponta de lança internacional grego, de 25 anos, assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas, isto é, até 2029, e fica com cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Benfica informa que Pavlidis custa 18 milhões de euros, mais dois milhões dependentes de objetivos.

Além disso, o AZ terá direito a 10% da mais-valia de uma futura transferência.

Formado nos alemães do Bochum e com passagem pela equipa B do Borussia de Dortmund, Pavlidis estreou-se como profissional no WIllem II, dos Países Baixos. Em 2021/22, transferiu-se para o AZ Alkmaar.

Na temporada passada, o avançado grego marcou 33 golos e fez seis assistências em 46 jogos.