"Jurásek não correspondeu, Gosens está habituado à pressão". Um raio-x ao alvo do Benfica para a ala esquerda

Robin Gosens tem golo, é muito vertical e está habituado à pressão que encontraria no Benfica. Nuno Félix, olheiro e consultor internacional de clubes alemães como o Colónia, aprova o alvo do Benfica para a lateral esquerda na próxima época.

"O Benfica é um clube com uma dimensão diferente do Union Berlim. Vai disputar a Champions, tem um treinador alemão que mantém uma grande reputação na Alemanha. Na perspetiva do jogador, parece-me que faz todo o sentido", começa por dizer a Bola Branca.

Segundo o jornal "A BOLA", Gosens quer jogar no Benfica. O Union já recusou duas propostas do Bolonha e procura um negócio próximo dos 12 milhões de euros.

O Benfica investiu 14 milhões de euros na contratação de Jurásek ao Slavia de Praga no verão passado, uma aposta falhada. Félix vê menos risco de erro em Gosens.

"Jurásek não correspondeu, sentiu algumas dificuldades para dar o passo em frente. O Gosens está habituado, jogou no Inter e na Atalanta, esteve muitíssimo bem na Serie A. Tem 20 internacionalizações pela seleção alemã, não sentirá essa pressão. Está habituado a exibir-se ao mais alto nível. Na perspetiva do rendimento desportivo, acho que dá todas as garantias ao Benfica", prevê.

Formado no Rhede, Gosens terminou a formação nos Países Baixos no Vitesse. Passou pelo Dordrecht e Heracles antes de rumar ao futebol italiano. Esteve quatro épocas e meio na Atalanta, antes de se mudar para o Inter.

Jogou pela primeira vez na Bundesliga em 2023/24, no Union Berlim. Marcou sete golos e apontou três assistências em 37 jogos disputados.

"É um jogador de linha. Habituado a jogar com três centrais, em que encarrega-se do trabalho na ala esquerda. É muitíssimo vertical, não é de drible, mas tem características interessantes. Tem remate fácil e golo. Tem ataque ao espaço interessante e é muito pragmático nas opções que toma. Defensivamente, dá muitas garantias. É muito forte nos duelos, agressivo e intenso, sem ser um lateral defensivo", termina.