Pavlidis em Lisboa para reforçar o Benfica e vão 65 milhões em pontas de lança

O avançado Evangelos Pavlidis já aterrou em Lisboa, esta quinta-feira, para reforçar o Benfica.

Segundo a imprensa protuguesa, o internacional grego custará cerca de 17 milhões de euros, mais dois por objetivos. Depois da habitual ronda de exames médicos, será oficializado como o primeiro reforço do Benfica para a próxima época.

Pavlidis esteve as últimas três épocas no AZ Alkmaar. Marcou 33 golos e seis assistências em 46 jogos na época passada e foi o melhor marcador da Eredivisie. No total, Pavlidis apontou 80 golos em 137 jogos pelo clube.

O ponta de lança de 25 anos nasceu na Grécia, mas formou-se na Alemanha, no Bochum.

Passou pelo Borussia Dortmund, mas nunca jogou pela equipa principal. Toda a carreira sénior foi feita nos Países Baixos. Primeiro, no Willem II e, depois, no AZ Alkmaar.

No último ano e meio, o Benfica gastou mais de 10 milhões de euros em quatro pontas de lança diferentes: Tengstedt custou 10,05 milhões de euros, Arthur Cabral custou 20 milhões mais cinco por objetivos e Marcos Leonardo implicou um investimento de 18 milhões de euros. Agora, junta-se Pavlidis a esta lista.

No total, as águias já gastaram 65 milhões de euros na tentativa de substituir Gonçalo Ramos, que rendeu 65 milhões de euros na tansferência para o PSG