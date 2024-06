Grupo de adeptos do Benfica considera que orçamento chumbou

O movimento “Servir o Benfica” entende que o orçamento para a temporada 2024/25 foi chumbado na Assembleia-Geral realizada este sábado.

A votação dos sócios terminou com 47,6% a favor, 43,2% contra e 9,2% de abstenções.

Segundo este grupo de associados dos encarnados, os estatutos do clube indicam no Artigo 57.º, n.º 1, que "as deliberações da Assembleia Geral são tomadas por maioria absoluta dos votos dos sócios presentes", pelo que o orçamento não terá sido aprovado ao contrário do indicado pelo presidente da mesa, Fernando Seara.





"O 'Servir o Benfica' questiona a direção do Sport Lisboa e Benfica sobre o chumbo do orçamento. A Direção irá apresentar documento corrigido ou irá fazer como em 2020 quando a Direção liderada por Luís Filipe Vieira não se dignou a apresentar novo documento orçamental após o chumbo dos associados?", lê-se no comunicado do grupo representado por Francisco Benitez, candidato derrotado nas últimas eleições.

À luz dos estatutos atuais, o chumbo do orçamento não tem consequência prática.