Rui Costa. Luís Mendes “devia estar presente e dar a cara”

O presidente do Benfica, Rui Costa, garante que foi surpreendido com a saída de Luís Mendes e que desconhece os motivos para a demissão do número 2 da SAD encarnada.

“Se a sua saída foi uma surpresa para toda a gente”, para Rui Costa foi “ainda maior”.

Na segunda intervenção durante a Assembleia-Geral que decorre no estádio da Luz, devido à elevada adesão dos sócios, Rui Costa sublinhou que Luís Mendes “devia estar presente e dar a cara” pelo documento do orçamento, já que foi ele que o construiu.

O líder encarnado esclareceu ainda que uma das prioridades da sua direção tem sido tentar baixar as despesas com FSEs (Fornecimentos e Serviços Externos) e lembrou que esse dossier também estava entregue a Luís Mendes, até agora administrador executivo da SAD.