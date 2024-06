Rui Costa. “Foram cometidos erros que estão identificados e vão certamente ser corrigidos”

O presidente do Benfica promete corrigir os erros cometidos na época passado do futebol.

"Relativamente à época desportiva, em duas épocas no futebol em que pudemos planear desde o início, ganhámos uma vez e perdemos outra. Sim, ficámos aquém do queríamos. Sim, foram cometidos erros que já estão identificados e vão certamente ser corrigidos para esta nova temporada”, referiu no discurso de abertura da assembleia-geral.

O líder encarnado reconhece que foi “uma época muito abaixo das nossas expetativas”. Apesar disso, o clube vai “marcar presença na Liga dos Campeões e no Campeonato Mundial de Clubes".

Rui Costa aproveitou para relembrar o histórico de conquistas da equipa nas modalidades.

"Ainda na vertente desportiva, no ano passado, contando todas as modalidades de pavilhão e futebol, ganhámos 8 em 12 Campeonatos, ganhámos o dobro daquilo que os nossos adversários ganharam juntos. Nesta época, e ainda que sabendo que a ausência de título de campeão no futebol nos deixa totalmente insatisfeitos, ganhámos 6 em 12 Campeonatos, podemos voltar a ganhar 8 em 12, contando com o hóquei feminino e masculino. Mais uma vez o dobro dos nossos adversários em conjunto e, afinal, parece que no Benfica tudo está mal e tudo precisamos de mudar”, referiu.

O antigo “10” da Luz acrescentou: “Exigência e ambição, sim. Mas não nos podemos autodestruir. Temos também de saber valorizar o que ganhamos. Já chegam todos os que nos querem abater pela nossa grandeza e por ser quem somos".

Falando sobre o orçamento que está em discussão, Rui Costa reforçou: “É um orçamento ambicioso, que mais uma vez privilegia a vertente desportiva e que pretende apetrechar as nossas equipas das melhores condições para ganharem. Ainda assim, trata-se de um orçamento equilibrado, responsável, que reforça a robusta situação económica e financeira que soubemos construir”.

O presidente encarnado aproveitou para garantir ainda que "não há nenhuma crise de liderança no Benfica. Não há vazios nem ausência de decisão".

"O presidente do Benfica está aqui como sempre esteve, como também está aqui a sua Direção para dar a cara perante todos vós. Assumimos as nossas responsabilidades e temos um projeto para o futuro do clube. Não viro as costas nem fujo às minhas obrigações. Respondo por mim e pela minha equipa, mesmo por aqueles que decidiram sair. Vamos voltar a vencer no futebol, vamos continuar a vencer nas modalidades. O Benfica vai permanecer como o clube mais vencedor em Portugal como tem sido nas últimas décadas", disse.

Assembleia-geral está a decorrer no estádio da Luz devido à grande afluência de sócios. Já houve pedidos de demissão durante o discurso de Rui Costa.